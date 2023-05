Inter, Calhanoglu: “Spero di scrivere una storia incredibile a Istanbul. Ci crediamo”

Modric e De Bruyne? Mi sono migliorato in questo ruolo, in questi ultimi mesi ho fatto il regista: sto crescendo, mi piace migliorare grazie allo staff. So che quelli sono giocatori forti, ma anche noi siamo forti, Asllani sta arrivando: daremo tutto l'uno per l'altro. Quei due sono grandi giocatori, noi possiamo essere a quel livello: siamo in finale, si combatte contro di loro e vedremo chi sarà migliore".