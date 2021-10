Sky – Inter, altri cambi con l’Udinese: de Vrij e Lautaro riposano? Scalpita Vidal

Rotazioni pronte in casa Inter per la partita di domani contro l’Udinese in programma alle 12.30 a San Siro

Alessandro Cosattini

Rotazioni pronte in casa Inter per la sfida di domani contro l’Udinese in programma alle 12.30 a San Siro. Come riportato da Sky Sport, ci saranno dei cambi a livello di formazione rispetto all’infrasettimanale contro l’Empoli. Può riposare de Vrij in difesa, al suo posto è pronto Ranocchia al centro del reparto. A centrocampo può star fuori uno tra Brozovic e Barella, con quest’ultimo che ha preso una brutta botta a Empoli: scalpita Vidal che può avere una chance dall’inizio. Davanti invece Lautaro può far spazio a Dzeko, con Correa al fianco del bosniaco. Il baby Satriano oggi giocherà invece con la Primavera.