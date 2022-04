Inter, è cambiato tutto. Barzaghi svela: “Vi posso dire che ieri ad Appiano…”

Il retroscena raccontato da Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, sull'ambiente Inter dopo la vittoria con la Juventus

Juventus-Inter può davvero aver cambiato tutto. Vincere allo Stadium dà sempre una carica in più ed è quella che dovranno avere i nerazzurri nelle prossime partite per arrivare alla tanto sognata seconda stella. Intanto però, come riferisce Marco Barzaghi di Mediaset sul suo canale YouTube, sembra davvero che l'aria sia diversa ora: "Vi posso dire che ieri ad Appiano si respirava tutta un'altra aria, altre facce. Entusiasmo, convinzione, voglia e fame di vincere e di rimettere le cose al loro posto. Negli occhi di tutti grandissima convinzione nonostante la stanchezza che c'è sempre", le sue parole.