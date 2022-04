TS – L’Inter fa spazio: “Via Vidal e Sanchez. Ma potrebbero arrivare pure 2 decisioni dolorose”

In attesa dei grandi colpi in entrata (vedi Dybala e non solo), l'Inter mantiene comunque il piano di alleggerire il monte ingaggi

Marco Macca

In attesa dei grandi colpi in entrata (vedi Dybala e non solo), l'Inter mantiene comunque il piano di alleggerire il monte ingaggi, come da richiesta di Suning. Ecco che allora potrebbero dire addio tanti calciatori dagli stipendi pesanti, a cominciare da Vidal e Sanchez, i più pagati della rosa con un ingaggio da più di 7 milioni netti a testa a stagione. Ma non solo: da Vecino a Kolarov, entrambi in scadenza, sono tanti coloro che potrebbero salutare. E non sono nemmeno escluse decisioni dolorose, come scrive Tuttosport:

"Altra condizione necessaria per portare a termine con successo l’operazione Dybala è quella di rendere più leggero il monte-ingaggi: oltre a Vecino e Kolarov (in scadenza), verranno liquidati i cileni e potrebbero essere prese decisioni traumatiche su Perisic e anche Handanovic nel caso non si dovesse arrivare ad accordi per i rinnovi dei due senatori economicamente vantaggiosi. Per trovare la quadra con la Joya bisogna tenere come stella polare l’accordo poi saltato per aria con la Juve per il rinnovo (8 milioni più 2 di bonus a stagione), Marotta sa benissimo questo".

