Inter, Handanovic in panchina: contro il Bayern Monaco il capitano è D’Ambrosio

Poco più di un'ora al calcio di inizio di Inter-Bayern Monaco, prima sfida del girone C di Champions League. Tra i nerazzurri confermate le indiscresioni della vigilia: in porta gioca Onana, con Handanovic che siederà in panchina. La fascia di capitano, per l'occasione, sarà sul braccio di Danilo D'Ambrosio, titolare in difesa insieme a Skriniar e Bastoni.