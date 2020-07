Inter, nuovo ingresso in società. Dal Fortuna Dusseldorf arriva Pfannenstiel come capo scout

L’Inter lavora per il futuro, si muove sia per il mercato ma anche per rinnovare la società. Infatti, secondo Kicker, potrebbe presto esserci un nuovo ingresso nel club nerazzurro: si tratta di Lutz Pfannenstiel che ha lasciato il Fortuna Dusseldorf e potrebbe presto accasarsi all’Inter.

Pfannenstiel assumerebbe l’incarico di capo scout dell’Inter, a testimoniare la trattativa per portarlo in nerazzurro un incontro avvenuto a Milano la scorsa settimana. L’ex ds del Dusseldorf ha ricevuto offerte anche dalla Mls e dalla Turchia e dalla Spagna, ma ha scelto di sposare il progetto nerazzurro.