Valentin Carboni ha chiuso il suo campionato con la maglia del Monza collezionando 31 presenze siglando due gol e fornendo 4 assist. Una buona palestra per il giocatore argentino che è finito sul podio (terzo) per dribbling riusciti, duelli offensivi vinti e tackle. Carboni, però, potrebbe partire questa estate come sottolinea la Gazzetta dello Sport.