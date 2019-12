Inter, è Castrovilli l’alternativa a Vidal: prima proposta alla Fiorentina, i dettagli

L’Inter stringe i tempi per Arturo Vidal, ma nel frattempo si guarda intorno in cerca di valide alternative nel caso in cui non riuscisse ad arrivare al centrocampista cileno: secondo quanto riporta Libero, la dirigenza nerazzurra avrebbe cerchiato in rosso il nome di Gaetano Castrovilli, rivelazione di questa prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina. La chiave per convincere il club viola è Matteo Politano, obiettivo di mercato dei gigliati:

“L’ex Sassuolo è stato richiesto dalla Fiorentina. Da qui è nata l’idea Castrovilli (22) come alternativa a Vidal, ma solo con uno scambio secco“.