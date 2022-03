Inter, l’esito del CdA: perdite più che dimezzate e ricavi in crescita. Le cifre

Perdite più che dimezzate e ricavi in crescita. È l’esito del Consiglio di amministrazione interista di venerdì scorso

"Perdite più che dimezzate e ricavi in crescita". Apre così il focus di Tuttosport nella sua edizione odierna sul Consiglio d'Amministrazione svoltosi in casa Inter nella giornata di venerdì scorso. Il tema è stato l'approvazione dei conti dell'ultima semestrale: "Hanno partecipato il presidente Steven Zhang e i due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Hanno contribuito ad aumentare le entrate i nuovi accordi con gli sponsor di maglia (Socios.com, Lenovo e DigitalBits) che portano in dote 35 milioni in questa annata, a salire fino a 40 nelle prossime stagioni.

Ovviamente ha inciso anche il ritorno del pubblico allo stadio, una rinuncia particolarmente pesante per l’Inter nel campionato e mezzo a porte chiuse con la pandemia, visto che il club nerazzurro aveva la media spettatori più alta della Serie A (62.000 presenze a partita). Gli incassi da botteghino potranno portare ulteriore sollievo nella seconda metà dell’esercizio in corso grazie al ritorno al 100% della capienza. Per l’Inter è essenziale registrare questi segnali positivi dopo il maxi-passivo di 245,6 milioni del bilancio 2020-21 (record negativo di sempre in Italia). Secondo queste proiezioni, il prossimo rosso potrebbe tornare ad avvicinarsi ai 100 milioni. Sempre pesante, ma non come l’ultima voragine."