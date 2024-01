Inter, cellulari subito accesi all’arrivo a Riad per un messaggio importantissimo

Nerazzurri in volo questo pomeriggio con un pensiero in testa legato al campionato di Serie A

La testa, almeno in quelle ore, sarà ancora sul campionato. Perché mentre l'Inter sarà in volo per l'Arabia Saudita, la Juventus avrà l'occasione, in casa col Sassuolo, di replicare al pokerissimo di Monza. E quella sarà la prima notizia che i nerazzurri vorranno ricevere all'arrivo a Riad. Sperando sia una buona notizia, come sottolinea il Corriere dello Sport: