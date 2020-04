Inter, una cessione potrebbe aiutare i conti: si risparmierebbero 20 mln. Lazaro e Joao Mario…

L’Inter punta alle cessioni definitive di Perisic, Nainggolan e Icardi per creare un tesoretto in vista del prossimo mercato. Ma la dirigenza nerazzurra punta anche alle cessioni di Joao Mario e Valentino Lazaro. “Il centrocampista portoghese è andato bene alla Lokomotiv Mosca e il suo riscatto vale 18 milioni. La conferma in Premier dell’esterno austriaco, andato a gennaio al Newcastle, vale invece 23-24 milioni“, spiega la Gazzetta dello Sport. “Al di là della soluzione positiva dei prestiti, c’è anche una cessione vera e propria che potrebbe aiutare i conti dell’Inter. È quella di Diego Godin, arrivato a zero dall’Atletico Madrid e mai esplosivo con Conte: il 34enne uruguaiano ha tanti estimatori in Europa e al netto del cartellino la sua partenza farebbe risparmiare al club circa 20 milioni, visto che l’ingaggio dello Sceriffo è di 5 milioni sino al 2022″.

(Gazzetta dello Sport)