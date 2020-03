Lazaro: “Già in passato fui a un passo dall’Inter. Futuro? Felice al Newcastle, voglio…”

Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Newcastle. Il laterale austriaco, di proprietà dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine ufficiale dei ‘Magpies‘ in vista della gara contro lo Sheffield United, rinviata per la decisione di sospendere la Premier League per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Il classe 1996 ha rivelato di essere stato vicino all’Inter in passato, prima di lasciarsi convincere da Schmidt e Rangnick a restare in Austria; poi l’avventura all’Hertha Berlino prima di trasferirsi in nerazzurro. “È stato un déjà vu? Sì, perché ci sono ancora le stesse persone (all’Inter, ndr) della prima volta. ‘Abbiamo ancora il tuo contratto di sette anni fa’ mi dissero ridendo“.

Lazaro ha poi risposto alla domanda sul suo futuro: “Ho già detto molte volte che l’unica cosa che posso dire è che sono completamente concentrato su questo club. Non sarei venuto se non fosse così. Sono felice di essere qui e voglio concentrarmi su questa stagione. Non sto pensando al mio futuro ma voglio mettermi in mostra e aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi“.