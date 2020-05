Un finale da brivido: ecco quando si giocherebbero Roma-Inter, Inter-Napoli e Atalanta-Inter

Se dovesse essere confermato il calendario previsto dalla Lega Serie A, l’Inter ripartirebbe (in campionato) dalla partita contro la Sampdoria, prevista per il 20-21 giugno. Il calendario nerazzurro, poi, proseguirebbe con Inter-Sassuolo, Parma-Inter, Inter-Brescia, Inter-Bologna, Verona-Inter, Inter-Torino e Spal-Inter, prevista per l’11-12 luglio.

E quella contro la Spal sarebbe l’ultima partita “abbordabile”. Il finale di stagione sarebbe particolarmente impegnativo.

Roma-Inter il 18-19 luglio

Inter-Fiorentina 21-22 luglio

Genoa-Inter 25-26 luglio

Inter-Napoli 28-29 luglio

Atalanta-Inter 1-2 agosto