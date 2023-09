Inter, la Champions il vero tesoro di Zhang: obiettivo minimo e cifre sul tavolo

Un vero tesoro che ha permesso a Marotta e Ausilio di non dover cedere entro il 30 giugno un big come preventivato al termine del mercato estivo 2022, quando la mancata vendita di Skriniar al Psg portò i dirigenti a scegliere di sacrificare un top player entro giugno 2023. I quasi 100 milioni “portati” da Inzaghi hanno evitato invece di smantellare la squadra e la scelta di cedere poi Onana e Brozovic (più Gosens e altri elementi di contorno), a fronte di offerte comunque più che allettanti, è arrivata a bilancio ’22-23 chiuso, tant’è che i milioni di plusvalenza ottenuti nell’estate 2023 - solo 72 da Onana e Brozovic -, torneranno buoni per il prossimo esercizio economico. Va detto che il bilancio ’22-23 non sarà comunque in attivo, anzi - le previsioni sono per un passivo di circa 80-85 milioni, comunque nettamente più basso rispetto al meno 246 del ’21-22 -, ma senza i milioni arrivati dalla Champions, chissà quali sarebbero stati i numeri e quanti i big ceduti.

Ma una squadra arrivata in finale tre mesi fa, ora vuole guardare più in là. Magari non come dice Guardiola fino alla finale, ma si può pensare che l’obiettivo minimo dell’Inter, considerando anche il girone - Benfica e Salisburgo le altre -, siano i quarti. Traguardo che porterebbe altri 10 milioni che farebbero ulteriormente sorridere il bilancio e Zhang stesso, impegnato da mesi a trovare una soluzione per il "suo" futuro all'Inter: se rifinanziare il prestito di Oaktree in scadenza nel maggio 2024 (quasi 400 milioni) o cedere la società. Gli incassi della Uefa un contributo alle scelte del presidente sicuramente lo daranno. Di certo, approdando agli ottavi, l’Inter grazie all'ottimo punteggio nel ranking Uefa si metterebbe in tasca anche la qualificazione al nuovo Mondiale per club che nel 2025 si svolgerà negli Stati Uniti e che vedrà partecipare 32 squadre, di cui 12 europee. Mondiale per club che metterà a disposizione delle squadre qualificate qualcosa come 2 miliardi di euro: un altro tesoro, ma chissà se lo gestirà ancora Zhang”, si legge.