Inter, Chivu: “Tra le gare peggiori a livello mentale. Piombo nelle gambe”

Le parole del tecnico della Primavera nerazzurra dopo la sconfitta in finale di Supercoppa contro la Fiorentina

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta in Supercoppa di categoria contro la Fiorentina. 2-1 il risultato che ha condannato i nerazzurri all'U-Power Stadium: "Abbiamo scelto di fare questo percorso creando un gruppo per crescerlo. Pensavamo di aver fatto qualche passo avanti prima della sosta, dal punto di vista mentale oggi invece è stata una delle peggiori partite dell'anno, bisogna dirlo. Un po' l'abbiamo subita. Nel calcio, per arrivare bisogna saper gestire l'emozione ed avere personalità. Su altro si può lavorare, la personalità invece bisogna avercela. I ragazzi ce l'hanno dentro, ma i due gol subiti oggi ci hanno messo un po' di piombo nelle gambe"