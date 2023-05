Inter, col City la novità sarà a sinistra? Inzaghi riflette e pensa alla staffetta invertita

Non c'è solo il dubbio tra Lukaku e Dzeko come compagno di Lautaro per la finale di Champions League col City. Inzaghi pensa anche a un'altra modifica nella formazione che scenderà in campo il 10 giugno. A sinistra potrebbe esserci un ballottaggio tra Dimarco e Gosens.

"Dimarco è ovviamente strafavorito su Gosens. Per assurdo, però, Inzaghi potrebbe anche valutare di “invertire” la staffetta, col tedesco dall’inizio e l’azzurro a gara in corsa. Impossibile? Forse, ma avrebbe un senso in caso di “gara lunga” e immaginando che potrebbero non essere sufficienti 120’ per alzare la Coppa", analizza La Gazzetta dello Sport.