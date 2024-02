Anche le altre ci hanno messo del loro. L'Inter viaggia a ritmo impressionante, ma ha finalmente allungato perché la Juventus ha rallentato nell'ultimo periodo. Questo permette ai nerazzurri di arrivare più tranquilli almeno alla sfida d'andata con l'Atletico Madrid. Si legge sul Corriere dello Sport: "Lo scudetto, con conseguente seconda stella, resta la priorità. Ma le ultime giornate, con la Juventus che, compreso lo scontro diretto, ha lasciato per strada 8 punti, aprono per l’Inter uno scenario diverso. La classifica attuale, quindi quel +7 sui bianconeri, con tanto di gara con l’Atalanta da recuperare, associata ad un calendario favorevole, autorizzano, infatti, a tenere caldo pure il fronte europeo".

Una manna dal cielo quella buona notizia giunta lunedì sera da Torino. Si legge ancora: "La verità è che si è verificato esattamente ciò che si auguravano sia dalle parti di Appiano Gentile sia negli uffici di viale Liberazione. Proprio in concomitanza con il ritorno della Champions, infatti, la truppa di Inzaghi è riuscita ad accelerare – o meglio ha continuato a vincere -, mentre la Juve non è stata più in grado di tenere il ritmo".