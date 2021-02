Inter, obiettivo chiaro. Primo comandamento di Conte trovato. E ci sono 3 aspetti da considerare

La vittoria nel derby ha consegnato all'Inter un vantaggio di quattro punti sul Milan. I nerazzurri hanno superato il periodo più complicato in campionato

Vantaggio sensibile che non può essere ignorato per diversi motivi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno almeno una settimana libera in più rispetto alla Juventus e al Milan, considerati gli impegni in coppa delle due.