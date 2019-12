Continua il grande lavoro dell’Inter sul mercato, in entrata e in uscita. Da Sky Sport arrivano aggiornamenti freschissimi su un affare che sembrava essere praticamente chiuso. Si sta infatti complicando in queste la pista che porta a Matteo Darmian: le priorità del club nerazzurro sono infatti altre. In difesa i nerazzurri faranno qualcosa solo se ci fossero uscite in quel ruolo, riporta l’emittente.