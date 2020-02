Gds – Inter, complicato il derby per Handanovic. Ma Conte lo stima a tal punto che…

Tiene banco in casa Inter la questione legata alle condizioni fisiche di Samir Handanovic, alle prese con un infortunio al mignolo della mano sinistra. Queste le ultime sul capitano nerazzurro da La Gazzetta dello Sport: “Nessun test in campo, inutile correre rischi. Nulla è cambiato, ma la logica porta a credere che difficilmente lo sloveno sarà titolare, più semplice vederlo in panchina pronto ad aiutare in caso di bisogno. Due ragionamenti vanno fatti sul portiere. Il primo: se non fosse per la stima enorme che Conte ripone nei suoi confronti – anche per la bravura nel gioco con i piedi –, non ci sarebbero dubbi, Handanovic sarebbe certamente out. Seconda linea da seguire: il tutore aiuta, certo, ma non protegge al 100% il mignolo della mano sinistra dal rischio di una ricaduta. Ecco perché Padelli è favorito per prendersi il suo primo derby”.