Inter, condizione eccellente: “Inzaghi si porta via un’unica preoccupazione”

L’unica preoccupazione di Inzaghi è legata ai fastidi muscolari accusati dal mediano azzurro e dal regista turco. Un allarme in previsione della volata per il quarto posto in campionato e per i derby di Champions con il Milan. La condizione generale sembra eccellente. Non si può dire la stessa cosa per la Juve, in crisi di identità tattica e atletica".