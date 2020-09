Cambiamento di data per la prima conferenza stampa in casa Inter della stagione 2020-21. L’incontro tra Antonio Conte, Beppe Marotta e i giornalisti era infatti previsto per giovedì alle ore 14 ma per problemi tecnici è stato posticipato nella giornata di venerdì allo stesso orario. Sarà sempre possibile seguire la diretta testuale della conferenza su FcInter1908.