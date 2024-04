"Bento ha detto sì. Il portiere brasiliano è ancora più vicino all’Inter". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul mercato dell'Inter, che è molto vicino all'acquisto del portiere brasiliano. Si legge: "Nei giorni scorsi, infatti, in viale Liberazione è arrivata la conferma che il numero uno dell’Atletico Paranaense ha come priorità la squadra nerazzurra. Esattamente come nell’estate 2023, quando, però, i suoi desideri furono stoppati dal club di Curitiba.