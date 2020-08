TS – Inter, nodo quarta punta: Conte e i dirigenti pensano a profili molto diversi

Conte resterà all’Inter? Non ci sono ancora certezze sul suo futuro sulla panchina nerazzurra. Dopo lo sfogo contro la società ci saranno da chiarire i nodi del rapporto e sarà cruciale anche la questione mercato.

Lo spiega TuttoSport sottolineando che l’Inter ha investito tanto e continuerà a farlo ma non ha intenzione di fare follie. L’allenatore vuole diversi giocatori e che siano subito pronti.

L’allenatore vorrebbe una quarta punta forte, alla Dzeko, i dirigenti invece pensano ad una punta di prospettiva da scegliere magari tra ex giocatori delle giovanili come Salcedo, Pinamonti o Bonazzoli. “Se sarà impossibile continuare insieme, l’Inter volterà pagina e – come raccontato da giorni – Marotta ha già individuato in Max Allegri l’erede designato”, conclude Tuttosport.



