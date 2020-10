Inter, ansia in vista del derby. Ma si può contare su una dote di Conte rivelata da Lukaku

Parola d’ordine sacrificio. Il concetto è stato chiarito, se ce ne fosse bisogno da Lukaku, nell’intervista rilasciata al Festival dello Sport. «Se un calciatore vuole giocare per lui deve sapere che è innanzitutto sacrificio, ma poi in campo ti senti meglio». Queste le parole dell’attaccante che spiega come il tecnico abbia imparato ed insegni a combattere e sacrificarsi sul campo. E ci sarà da farlo nelle prossime partite. Ci sarà da stringere i denti perché ci sono sei positivi in vista del derby e non solo. Dopo Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu anche Young è risultato tra i contagiati del Covid19. Brutte notizie per Conte che però sa di poter contare su una rosa ampia e “sulla sua capacità di moltiplicare le forze”, come ha sottolineato Skysport.

Di questa sua capacità hanno usufruito in attacco proprio Romelu (3 gol in 3 partite nella stagione in corso) e Lautaro Martinez, anche lui con la media da un gol a partita. Il tecnico sta lavorando molto sulla difesa. Lo ha detto lui stesso quando ha parlato delle fasce, del lavoro di Hakimi e Perisic che stanno migliorando anche in fase difensiva. Il marocchino si è già dimostrato importante per Conte come Barella che guida dalla panchina come se avesse un telecomando.

Là in mezzo ora c’è anche Vidal, il suo preferito e Brozovic che finora ha avuto meno spazio ma potrebbe tornare utile vista l’assenza di Gagliardini, uno dei giocatori che si sta esprimendo al meglio delle sue potenzialità con l’allenatore. Le assenze pesano, soprattutto in difesa perché mancheranno due titolari, Skriniar e Bastoni, ma il tecnico può contare sulla ricchezza della sua rosa e sulla sua capacità di dare forza ai suoi.

(Fonte: SS24)