L’Inter è cinica. La lezione di Conte agli esteti del bel gioco. E c’è poco da…

Al termine di Inter-Sassuolo, non sono mancati giudizi poco lusinghieri sulla prestazione della squadra di Conte

Al termine di Inter-Sassuolo, non sono mancati giudizi poco lusinghieri sulla prestazione della squadra di Conte. Gli 'esteti' si sono concentrati molto sulla percentuale di possesso palla dei neroverdi dimenticando che ha prodotto poco e niente. Un possesso palla fine a se stesso che non ha creato pericoli dalle parti di Handanovic. Come ha ricordato Antonio Conte, quando l'Inter ha provato a fare un calcio d'attacco condito da buone prestazioni ma scarsi risultati, i critici si sono concentrati sul punteggio finale, del bel gioco è interessato il giusto, cioè nulla.