Inter, Conte vedrà prima Zhang e poi i dirigenti. Mercato: vuole 3 giocatori e tutti fortissimi

Il futuro di Antonio Conte è appeso ad un filo. Per sua scelta, non certo per volontà dell’Inter, che non avrebbe alcuna intenzione di esonerare il tecnico che l’ha riportata ad una finale internazionale.

La settimana è cruciale.

“Antonio Conte incontrerà da solo Steven Zhang, come chiede da mesi. Poi la dirigenza nerazzurra al completo, dall’ad Beppe Marotta al direttore sportivo Piero Ausilio, fino al vicepresidente Javier Zanetti e a Lele Oriali, suo fedelissimo. Martedì, o forse già lunedì, il presidente cercherà una difficile composizione dei contrasti. Oppure, un accordo per dirsi addio senza farsi troppo male. La decisione, entro venerdì.