Gds – L’Inter è entrata sotto la pelle di Conte. Alcuni tifosi continueranno a notare solo…

È innegabile che da quando Antonio Conte ha varcato i cancelli di Appiano, ci sia stato un salto di qualità. Il secondo posto della scorsa stagione, la finale di Europa League e questa prima parte di campionato, ne sono una testimonianza. Il tecnico ha commesso degli errori (per due anni fuori ai gironi di Champions), ma non si possono negare i miglioramenti fatti dalla squadra.

“Ogni tanto la lingua tornerà a battere sul passato juventino, ma la testa e il cuore abitano ormai altrove: mese dopo mese l’Inter è, infatti, entrata sotto la pelle di Antonio Conte, ben oltre le dichiarazioni più o meno riuscite. Il tecnico si è saldato attorno al club in un’unica immagine, soprattutto ora che sembra in arrivo una tempesta dalla Cina. Alcuni tifosi continueranno a notare solo le tracce di bianconero incrostate – inevitabile — ma la maggioranza vede il nerazzurro brillante sul petto. Un deciso processo di “interizzazione” in atto: l’identificazione, voluta e cercata dal tecnico, è una certezza in mezzo a tanta incertezza“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)