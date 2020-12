Sky – Conte, dal possibile addio all’Inter alla voglia ritrovata di scudetto. Si è chiesto pure…

A Skysport hanno parlato del 2020 di Conte che è sembrato ad un passo dall’addio ai colori nerazzurri e ora ha rilanciato le sue aspettative. L’allenatore, con le uscite fatte nel finale della scorsa stagione, era sembrato convinto di voler lasciare Milano. Poi c’è stato l’incontro chiarificatore di Villa Bellini: il patto tra lui e la società nerazzurra e una nuova stagione iniziata. “Calmo, persino troppo, si è detto ad un certo punto. Lui lo ha sentito e quando è diventato l’opposto dopo la delusione più cocente, l’eliminazione dalla Champions, si è chiesto a un certo punto: ma come mi volete?”, ha sottolineato a Skysport Silvia Vallini.

Il tecnico nerazzurro ha cercato il giusto equilibrio fuori e dentro dal campo in un 2020 nel quale la squadra interista ha segnato 108 gol, un record storico che è stato eguagliato. Rispetto al precedente campionato sono 13 i punti in più raccolti dalla sua formazione e l’anno scorso la sua Inter è arrivata seconda in campionato e ha partecipato ad una finale europea dopo 10 anni.

“Ha saputo valorizzare certezze per il futuro del calcio italiano come Barella e Bastoni. È riuscito a ridare fiducia a Gagliardini e ha valorizzato Darmian. È arrivato Vidal, suo uomo di fiducia come Lukaku. La base della sua squadra sta crescendo. La società interviene più tempestivamente come chiedeva mesi fa, che sia dopo una decisione arbitrale discussa o a sostegno di una scelta tecnica”, ha sottolineato la giornalista.

Si riferisce alle parole di Marotta quando ha parlato di Eriksen. E dopo quel patto di Villa Bellini ora arriva un altro passo, un rilancio sull’obiettivo scudetto. Arriveranno le proposte del tecnico e alla società spetterà il compito di rispondere. Intanto lui ha fatto i risultati facendo registrare sette vittorie consecutive. È un obiettivo all’orizzonte, da conquistare e lo ha detto lui stesso dopo la partita con il Verona: «Dovremo lottare per provare a vincere, a prescindere di cosa manca. Dovremo lottare fino alla fine, vince una sola, al di là di quello che manca. Importante essere nelle posizioni alte, è la settima vittoria consecutiva e ci deve dare convinzione e morale».

