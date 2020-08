CdS – Inter, il faccia a faccia con Conte prevede più round? Incontrerà Marotta e Ausilio se…

Sono ore di attesa in casa Inter. In ballo c’è il destino della squadra nerazzurra e moltissimo dipenderà dal faccia a faccia con Antonio Conte. Il Corriere dello Sport spiega: “Ieri, ad un certo punto, sembrava che il confronto decisivo con Steven Zhang potesse andare in scena già oggi pomeriggio in sede. Invece, a meno di un’altra improvvisa accelerazione, si terrà come previsto domani. Tutto lascia credere, comunque, che sarà solo il primo round di una partita che potrebbe trascinarsi anche per qualche giorno. Il faccia a faccia tra presidente e tecnico, infatti, servirà innanzitutto per capire se ci sono ancora i margini per proseguire assieme, oppure se, come le ultime evoluzioni lasciano intendere, il divorzio sarà inevitabile. Nel primo caso, all’incontro con Zhang jr. ne seguirà un altro con Marotta e Ausilio, obbligatorio per trovare il modo ripianare le divergenze ed evitare che al primo incidente si accenda un nuovo incendio“.

Al momento però non sembra esserci grande ottimismo tra le parti: “Come premesso, la rottura appare sempre più insanabile. E, in questo caso, incontrare Marotta e Ausilio dopo Steven non avrebbe molto senso. I round successivi, insomma, servirebbero solo per stabilire le modalità di uscita. Con l’Inter che non ha intenzione di esonerare Conte e che si aspetta semmai un passo indietro da parte sua, se giudica così drammaticamente la situazione. Il nodo da sciogliere, evidentemente, sono i restanti 2 anni di contratto, che garantiscono all’allenatore 24 milioni netti. Alla luce dei precedenti (vedi causa con il Chelsea), è complicato immaginare che rinunci a tutto quel denaro. La logica vorrebbe che venisse trovato l’accordo per una buonuscita. Ma da viale della Liberazione trapela rigidità in questo senso, anche se potrebbe trattarsi solo di strategia”, si legge sul quotidiano.