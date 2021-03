Gds – Inter, la svolta è arrivata dallo Sky Box. I cambi ordinati via telefono…

Serviva una svolta per portare a casa i tre punti dopo un brutto primo tempo, la svolta è arrivata nella ripresa con gli ingressi di Eriksen e Sanchez

"Imparagonabile il carisma e pure i decibel: Cristian Stellini è un aiutante valido ma silenzioso, non certo incline alle urla contiane e così, per una giornata, le orecchie dei giocatori interisti sono state salve. Ma la benzina per andare via da Torino con tre punti d’oro massiccio è arrivata proprio da lì, dalla panchina, occupata per una volta dall’allenatore in seconda, vista la squalifica di Conte. Proprio i cambi ordinati via telefono dal tecnico hanno indirizzato un match che si stava trascinando faticosamente verso il pareggio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.