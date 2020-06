Gds – Inter, lavoro senza sosta: solo tre giorni di riposo su 28. Ieri Conte ha insistito…

L’8 maggio si sono riaperti i cancelli di Appiano per gli allenamenti individuali, da quel giorno Antonio Conte ha concesso solo tre giorni di riposo, tre domeniche su 28 giorni complessivi. Domenica sarà il quarto giorno senza allenamento di Lukaku e compagni “e rischia di essere anche l’ultimo, fino al 2 agosto“, sottolinea la Gazzetta dello Sport. “In linea teorica il calendario, con partite ogni 72-96 ore, non lascia spazio a riposi, anche se molto dipenderà anche dallo sviluppo delle prestazioni. Ieri ad Appiano il tecnico ha lavorato su unico gruppo, insistendo molto sulla parte tattica. Conte in questo periodo ha testato diverse soluzioni tattiche: oltre al solito 3-5-2, prove di 3-4-1-2 e anche di difesa a quattro, che si era vista a febbraio con il Ludogorets“.

(Gazzetta dello Sport)