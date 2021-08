Inter, i conti non tornano: obiettivo 80 milioni, ne mancano 28. Vanheusden…

Il riacquisto del difensore belga dallo Standard Liegi per 16 milioni complica i piani della dirigenza nerazzurra

Abbattere i costi di gestione e generare un attivo a bilancio da 80 milioni: sono queste le linee guida date dalla famiglia Zhang alla dirigenza dell'Inter. Una missione tutt'altro che semplice da portare a termine, e che potrebbe portare al sacrificio di un altro big ( vedasi Lukaku ) dopo la dolorosa cessione di Hakimi. Tanto che ora, come scrive il Corriere dello Sport, anche il riacquisto di Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi diventa un "problema" da gestire: "La cessione di Achraf Hakimi non ha sistemato del tutto i conti dell'Inter. Dopo il piano di ridimensionamento illustrato dal presidente Steven Zhang al suo management (80 milioni di attivo alla fine della campagna acquisti e un risparmio di 325 milioni tra ingaggi e ammortamenti), tutti sapevano che sarebbero servite altre operazioni".

"L'idea che i tifosi avevano (molti la hanno ancora), però, era che un solo big sarebbe partito e che gli altri soldi sarebbero stati trovati piazzando qualche giovane o gli elementi in esubero. Se facesse le valigie anche Lukaku (o Martinez), i conti sarebbero sistemati, ma la squadra sarebbe da ricostruire. [...] Premesso che solo chi ha in mano i libri nerazzurri può fare un certo tipo di conti con precisione, è ipotizzabile che il bilancio 2020-21 si chiuda con un passivo intorno ai 180 milioni. La cessione di Hakimi al Psg sarà inserita nell'esercizio 2021-22 e ha fruttato 68 milioni più 4 di bonus. Se non avesse dovuto ricomprare Vanheusden dallo Standard Liegi (16 milioni), l'Inter sarebbe stata a un passo dal traguardo del +80 come saldo di mercato. Al momento, invece, mancano altri 28 milioni di cessioni, cifra non "inderogabile" a patto di alzare il risparmio tra stipendi e ammortamenti".