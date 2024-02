Inter, contro la Juve una cosa che non accadeva addirittura dal 2003

E' un'Inter come non si vedeva da tanti anni. Non soltanto per la qualità di gioco, né per la continuità di rendimento. Proprio per la sua conformazione, molto diversa a tante Inter viste e non solo di recente. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, nel focus proposto oggi. Si legge infatti: "Prima del big match contro la Juve, per trovare i nerazzurri a tinte più azzurre in una sfida di campionato contro i bianconeri bisognava tornare addirittura al 2003, quando Cuper schierò Toldo, Cannavaro, Materazzi, Vieri e Cristiano Zanetti.