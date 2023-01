GdS – Inter, Monza si avvicina: ecco la coppia d’attacco favorita per la trasferta

Sono in tre in corsa per due maglie in casa Inter: ecco i favoriti in attacco secondo La Gazzetta dello Sport

Il Tucu Correa ha ancora bisogno di tempo per essere al pari con gli altri attaccanti. Verso Monza, l’unica certezza al momento è che partirà dalla panchina. Per il resto, come col Napoli sono in tre in corsa per due maglie in casa Inter. Ecco i favoriti in attacco secondo La Gazzetta dello Sport.