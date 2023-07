Inter, Correa: “Punto a giocare e sentirmi importante. In questi due anni non ho…”

Prosegue la preparazione in vista della stagione 2023/24. Al lavoro sui campi del Centro Sportivo Suning insieme alla squadra, Joaquin Correa ha raccontato in esclusiva a Inter TV i primi giorni della pre-season nerazzurra: “Sarà una stagione difficilissima, ma vogliamo puntare in alto come abbiamo fatto nelle ultime due stagioni, in cui abbiamo vinto diversi trofei. L'obiettivo è quello di migliorarci e fare un ottimo campionato".

"Personalmente punto a giocare e sentirmi importante: voglio aiutare la squadra in tutto. Devo migliorare tanto, su diversi aspetti. In questi due anni non ho trovato la giusta continuità quindi lavoro per sentirmi bene in campo. Quest'anno ho iniziato il ritiro dal primo giorno ed è importante per avere poi una base per tutta la stagione".