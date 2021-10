Inter, Vidal ancora out per influenza. Correa si allena in gruppo

Il cileno ha saltato la gara contro la Juventus perché influenzato e non si è allenato neanche oggi. L'argentino torna a disposizione

Vidal non c'era contro la Juventus . Un'influenza lo ha messo ko e non gli ha permesso di prendere parte alla gara dell'Inter contro la sua ex squadra.

Questa mattina alla Pinetina non si è visto ancora per lo stesso motivo: dovrebbe tornare ad allenarsi domani. Si è allenato con il gruppo Correa, un recupero importante in vista delle gare con Empoli e Udinese. Perché Inzaghi potrà far respirare chi è stato impiegato di più.