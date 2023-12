CdS – Inter, obiettivo +7 sulla Juve. Titolo campione d’inverno? “Vero problema è…”

La prima gara del nuovo anno sarà con il Verona. E sarà anche quella che chiuderà il girone di andata. Facendo bottino pieno, l’Inter arriverebbe al giro di boa con 50 punti. Vale a dire lo stesso bottino del Napoli, nello scorso campionato, e un punto in meno rispetto ai 51 che la squadra nerazzurra mise assieme nel 2006/07. Il vero problema è che il titolo d’inverno non è una garanzia per lo scudetto, anzi. In 89 campionati (escludendo i due di Calciopoli), chi era davanti alla fine dell’andata ha conquistato il tricolore in 60 occasioni, ovvero nel 66% dei casi. Per 82 volte c’è stato un club campione d’inverno in solitaria: lo scudetto è arrivato 53 volte. Restando in ambito nerazzurro, l’Inter ha trionfato a fine anno soltanto 10 volte dopo aver chiuso per 17 volte il girone d’andata in testa da sola (59%). Ed è stato negativo anche l’ultimo precedente, quello del 2021/22, con Lautaro e soci che virarono a quota 46, con il Milan sotto di 4 lunghezze, ma alla fine campione d’Italia. Un motivo in più per cominciare ad andare a +7 questa sera”, si legge.