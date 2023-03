Inter, Corsport: “Salvo improvvisi dietrofront, Skriniar ancora out: lo scenario”

E' vigilia di campionato in casa Inter, con la squadra di Simone Inzaghi che domani sera sarà ospite dello Spezia. E, secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi dovrebbe recuperare Dimarco e Correa, ma non ancora Milan Skriniar : "Dalla trasferta di domani contro lo Spezia, salvo improvvisi dietrofront, sarà escluso soltanto Skriniar.

Il fastidio alla schiena continua a limitarlo un po', in parallelo all’obiettivo dell’Inter di avere il proprio difensore tirato a lucido per gli ottavi di ritorno contro il Porto. Completando così un mese esatto di assenza tra i ranghi per tale infortunio. Martedì sarà sicuramente un crocevia del cammino europeo per il tecnico nerazzurro Inzaghi: la speranza dell’allenatore è di avere l'organico al completo nel momento di giocarsi l’ingresso tra le prime otto squadre di Champions League".