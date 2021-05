CdS – Inter, e ora cosa fa Conte? Scelto il momento del faccia a faccia

L'allenatore nerazzurro presto sarà chiamato a decidere il suo futuro

Il Corriere dello Sport chiarisce quali alcuni aspetti sul summit presto in calendario: "Dopo la riunione di ieri ce ne saranno altre ai piani alti di viale della Liberazione, ma soprattutto arriverà un momento in cui la situazione andrà illustrata con dovizia di particolari (numeri, possibili rinunce, obiettivi "realistici" ecc) a Conte. Cedere un big non vuol dire mettere i soldi in cassaforte: questo è stato ribadito anche ieri e sarà spiegato al tecnico di Lecce. Una parte dei milioni sarà riutilizzata per fare acquisti funzionali. Qualche sacrificio però ci sarà. Al netto della riapertura degli stadi che porterà maggiori introiti, sui quali il club conta per la prossima stagione".