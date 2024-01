CdS – Inter, alla ricerca delle fasce perdute: ecco cosa può dare subito Buchanan

E fascia destra

Sembra più complessa la situazione della corsia destra. Dumfries, infatti, si era già rivisto contro il Genoa, per poi essere titolare già contro il Verona. Non ha brillato, però: è sembrato ancora pesante. Già prima di accusare il guaio muscolare contro il Napoli (3 dicembre) aveva perso lo sprint, tanto da saltare i due match di ritorno contro Salisburgo e Benfica. L’olandese aveva cominciato alla grande la stagione, segnando un paio di reti (Cagliari e Sassuolo), accompagnate da 4 assist. Tuttavia, l’ultimo suo exploit, un passaggio vincente per Thuram, risale al 3-0 in casa del Torino del 21 ottobre. Inzaghi si augura che il suo motore torni al più presto a girare al massimo. Anche perché Cuadrado, dopo l’operazione al tendine d’Achille, si rivedrà (forse) solo a fine stagione. Per non rischiare altre emergenze, l’Inter ha anticipato l’acquisto di Buchanan. Che ha doti e capacità fuori discussione, ma che deve comunque apprendere i principi di gioco di Inzaghi e, soprattutto, ambientarsi nel calcio italiano. Ieri, il canadese è tornato ad allenarsi regolarmente, dopo il blitz a Bruxelles per ottenere il permesso di soggiorno. Domani, a Monza, sarà in panchina. E chissà che non ci sia l’opportunità di avere un assaggio delle sue qualità. Il primo a non vedere l’ora è proprio Inzaghi…”, si legge.