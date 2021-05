Inter, oltre 100 mln vendendo solo Hakimi tra i big: così Marotta fa l’impresa

L'obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di chiudere il prima possibile il mercato in uscita: si cercano oltre 100 mln

L'obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di chiudere il prima possibile il mercato in uscita. Il big sacrificato, ormai è il segreto di Pulcinella, è Achraf Hakimi, sul quale c'è il pressing forsennato del Psg. Per il marocchino, l'offerta giusta dovrebbe aggirarsi sui 70 milioni di euro. Oltre a quello, arriveranno altri 8 milioni da Joao Mario.

"E a quel punto, con 75-80 milioni cash (bonus inclusi) in cassa l’Inter potrebbe cominciare a pensare anche al mercato in entrata senza l’ansia di dover vendere per far quadrare i conti. Che comunque avranno un’altra boccata d’ossigeno dalle probabili uscite di Nainggolan (ingaggio da 4,5 milioni netti, può tornare a Cagliari), Perisic, Vecino e Pinamonti. In questo modo “l’attivo” sarebbe già sopra ai 100 milioni. Un piccolo capolavoro", spiega la Gazzetta dello Sport.