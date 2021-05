Joao Mario, Sporting e Inter quasi alle firme: possibile plusvalenza per i nerazzurri

In attesa di definire l'operazione Hakimi-PSG, l'Inter è alle battute finali per chiudere anche la cessione di Joao Mario allo Sporting

In attesa di definire l'operazione Hakimi -PSG, l'Inter è alle battute finali per chiudere anche la cessione di Joao Mario allo Sporting. "Il giocatore ha già trovato col club portoghese per un nuovo contratto da 2,5 milioni fino al 2024. I due club sono a un passo dalle firme: lo Sporting ha offerto 7 milioni, l’Inter è ferma a 8 così da mettere a segno una piccola plusvalenza (è a bilancio a 7 milioni), il traguardo non sfuggirà", conferma La Gazzetta dello Sport .

Con le cessioni di Hakimi e Joao Madrio, l'Inter potrebbe poi iniziare a guardare con meno ansia al mercato, senza l'assillo di vendere per far quadrare i conti. Le casse del club potrebbero sorridere anche perché sono in uscita giocatori come Nainggolan (ingaggio da 4,5 mln netti, può tornare al Cagliari), Perisic, Vecino e Pinamonti. "In questo modo “l’attivo” sarebbe già sopra ai 100 milioni. Un piccolo capolavoro", il commento della Rosea.