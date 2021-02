Inter-Crotone Primavera, pagelle: Persyn e Vezzoni spine nel fianco, bene Moretti

Successo senza troppi patemi per l’Inter di Armando Madonna, che batte 3-0 il Crotone e approda ai quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Magri 6 Nessun intervento da segnalare.

Persyn 7 Sfrutta la pochezza offensiva del Crotone per regalarsi continue sgroppate sulla fascia destra: con il passare dei minuti diventa imprendibile, splendido il cross per il raddoppio di Satriano. Sempre più a suo agio nel ruolo di terzino. (dal 66′ Sottini 6 Minuti finali)

Kinkoue 6,5 Torna dopo gli impegni con la Prima Squadra: ordinaria amministrazione.

A. Moretti 7 Annulla gli attaccanti del Crotone, con l’uscita di Persyn passa terzino e sfiora la gioia personale con un colpo di testa respinto sulla linea.

Vezzoni 7 Responsabilizzato dalla fascia di capitano, nel primo tempo è uno dei più intraprendenti: gioca sia di destro che di sinistro, dal suo piede nasce il gol di Casadei. (dal 66′ Fontanarosa 6 Altri minuti per prendere confidenza con la Primavera)

Casadei 6,5 Va al piccolo trotto, commette qualche errore di misura non da lui, ma si riscatta con lo stacco imperioso che vale il gol del vantaggio. (dal 55′ Mirarchi 6 Legna a centrocampo)

Sangalli 6,5 Si piazza davanti alla difesa e gestisce i tempi della manovra senza dover strafare.

Wieser 6,5 Belle combinazioni con Vezzoni sulla sinistra, mostra buoni segnali.

Goffi 6 Alla prima da titolare con la Primavera, cerca costantemente lo spazio alle spalle dei due attaccanti senza riuscire a trovare spunti significativi. (dal 55′ Peschetola 6 Esordio con la Primavera, )

Akhalaia 6,5 Primo gol con la Primavera per l’attaccante moldavo, al rientro in campo dopo l’espulsione rimediata contro il Torino: si muove molto

Satriano 7,5 Ha una voglia enorme di segnare e si vede: ci prova in ogni modo e alla fine si sblocca con un gran colpo di testa. Chiude la prtita con un gol, un assist e tante iniziative in favore dei compagni. (dal 72′ Jurgens sv)

Madonna 6,5 Massimo risultato con il minimo sforzo.