FCIN1908 / Inter, si lavora per tenere Cuadrado a Milano nella sosta nazionali

Juan Cuadrado è tornato in gruppo e sarà tra i convocati per Inter-Benfica: il club vuole tenerlo a Milano durante la sosta

Juan Cuadrado è tornato in gruppo dopo l'infiammazione al tendine e sarà tra i convocati per Inter-Benfica. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, nonostante il recupero, la società nerazzurra è al lavoro per tenere il colombiano a Milano durante la prossima sosta per le nazionali.