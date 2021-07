Repubblica – Inter e Socios, accordo di collaborazione per 4 anni. Sarà…

Il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha svelato altri particolari dell'accordo tra Socios e il club nerazzurro

Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale del nuovo main sponsor dell'Inter, che sarà Socios.com per la stagione 2021/2022 . Su Twitter il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha svelato altri particolari dell'accordo tra Socios e il club nerazzurro.

"Inter e Socios hanno un accordo di collaborazione per 4 anni. Socios sarà lo sponsor frontale di maglia per la stagione 2021/2022, con opzione per le tre successive".