Sky – Inter, ripresa senza i 4 Mondiali. Darmian da valutare, Correa e Onana…

Inter ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti fissata per oggi da Simone Inzaghi: ecco tutte le novità sui singoli

Inter ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti fissata per oggi da Simone Inzaghi. Senza i 4 giocatori ancora impegnati ai Mondiali con le rispettive nazionali (de Vrij, Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez), ma non soltanto. Come riportato da Sky Sport, infatti, l’allenatore dovrà fare ancora a meno di altri giocatori.