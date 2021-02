Inter, Darmian: “Siamo sulla strada giusta. Quando scendiamo in campo…”

Così il laterale nerazzurro ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio di Inter-Genoa di questo pomeriggio

E' stato tra i protagonisti di Inter-Genoa con un bel gol. Matteo Darmian si è fatto trovare pronto, sfruttando la chance concessagli per l'indisponibilità di Hakimi e si è confermato prezioso per Antonio Conte. Queste le sue parole dopo il match di oggi: "Sapevamo prima della partita quanto potesse essere importante per noi. Venivamo da un buon momento e dovevamo confermarci. Affrontavamo una squadra in salute, ma abbiamo dimostrato cosa volevamo. L'abbiamo sbloccata subito e abbiamo fatto una grande partita".