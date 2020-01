UFFICIALE – Ecco le date della semifinale di Coppa Italia. Cambia l’orario di Inter-Sassuolo

La vittoria per 2-1 sulla Fiorentina ha proiettato l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Sarà un turno con andata e ritorno.

La squadra di Antonio Conte scenderà in campo per la sfida di andata mercoledì 12 febbraio alle 20.45 a San Siro. Il ritorno è in programma allo Stadio San Paolo di Napoli giovedì 5 marzo alle 20.45. La vincente della doppia sfida accederà alla finale, dove sfiderà una tra Milan e Juventus. In virtù delle sfide di Coppa Italia, ecco una variazione al calendario interista per quanto riguarda la Serie A TIM. La sfida dell’8 marzo tra Inter e Sassuolo, inizialmente prevista a Milano alle ore 12.30, si disputerà alle 15.00.

COPPA ITALIA, IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI

Gare d’andata

Mercoledì 12 febbraio 2020

ore 20.45 Inter-Napoli

Giovedì 13 febbraio 2020

ore 20.45 Milan-Juventus

Gare di ritorno

Mercoledì 4 marzo 2020

ore 20.45 Juventus-Milan

Giovedì 5 marzo 2020

ore 20.45 Napoli-Inter