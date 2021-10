CdS – Inter, chi davanti con Lautaro? Possibile mossa a sorpresa di Inzaghi

Nelle prossime ore saranno più chiare le scelte del tecnico nerazzurro per la gara di Champions League di stasera

Non è ancora chiaro chi sarà il compagno di reparto di Lautaro Martinez questa sera in attacco nell'Inter. Inzaghi tiene ovviamente in grande considerazione lo Sheriff, ma dovrà gestire al meglio le risorse anche in vista della gara con la Juventus in programma domenica. Spiega il Corriere dello Sport di oggi: "In avanti tornerà dal 1' Martinez. La logica direbbe accanto a Dzeko, ma attenzione. Il bosniaco ha giocato due gare da titolare con la nazionale e domenica c'è la sfida con gli uomini di Allegri. Non va scartata una mossa a sorpresa: l'utilizzo di Sanchez, con Lautaro prima punta".